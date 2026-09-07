Zero Hedge
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Zero Hedge

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Unhinged Passenger Duct-Taped on Flight Is Identified, Fired From Job

Unhinged Passenger Duct-Taped on Flight Is Identified, Fired From Job

Unhinged Passenger Duct-Taped on Flight Is Identified, Fired From Job An American Airlines flight was forced into an emergency landing Thursday evening after an unhinged passenger was duct-taped to his seat after a racist, sexist meltdown, according to multiple reports.

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