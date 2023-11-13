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Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Гленн, Аймо, Риццо, Мемола, Миура, Чок и Бейтс

С 17 по 19 ноября пройдет Гран-при Финляндии по фигурному катанию. Гран-при по фигурному катанию-2023/24 5-й этап Grand Prix Espoo Эспоо, Финляндия Расписание соревнований 17 ноября, пятница Мужчины, короткая программа 14:00 Пары, короткая программа 15:50  Женщины, короткая программа 18:00 Танцы на льду, ритм-танец 19:50 18 ноября, суббота Мужчины, произвольная программа 13:30 Пары, произвольная программа 15:40 Женщины, произвольная программа 18:30 Танцы на льду, произвольный танец 20:40 19 ноября, воскресенье Показательные выступления 15:00 Участники Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Шун Сато (Япония), Коширо Шимада (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лиам Капейкис (США), Джимми Ма (США).

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