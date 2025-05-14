Российские войска расширили зону контроля у села Колодези в ДНР

Российские силы укрепили позиции в районе села Колодези в ДНР. Благодаря усилиям артиллерии и БПЛА были уничтожены укрепления ВСУ, что позволило расширить зону контроля на 5 квадратных километров, сообщил военный аналитик Андрей Марочко.