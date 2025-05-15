В рубрику #НАКИПЕЛО Вот такие "сюрпризы" на дороге оставляют после вывоза мусорных баков работники #ЭкоЦентра.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Вот такие "сюрпризы" на дороге оставляют после вывоза мусорных баков работники #ЭкоЦентра.