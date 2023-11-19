«Вернул бы Милохина в «Ледниковый период»? Он попросил прощения у Эрнста, а не у меня»

Известный продюсер Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о концепции своего юбилейного шоу, в котором примет участие Роман Костомаров, опроверг информацию о том, что Евгения Медведева сыграет Корову на льду в новогодней сказке, похвалил дебют Алены Косторной в парном катании и объяснил, почему не стоит делать трагедию из четвертого места Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Казани.