Блестящие носки и глубокое декольте: Блейк Лайвли вышла в свет в "роковом" образе

Блейк Лайвли продемонстрировала новый модный образ. И нет, не в розовых оттенках Барби, как пару дней назад: для нового выхода в свет 36-летняя голливудская звезда выбрала образ total black.
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