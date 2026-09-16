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ВЕСТИ КРЫМ

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В Феодосии будут судить курьера дистанционных мошенников, забравшего у пенсионеров более 4 млн рублей

В Феодосии будут судить курьера дистанционных мошенников, забравшего у пенсионеров более 4 млн рублей

Мужчина входил в преступную группу и выполнял роль курьера, сообщили в прокуратуре Крыма. Другие участники группы звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и под предлогом декларирования сбережений убеждали их передать свои накопления.

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