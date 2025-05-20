Денис Паслер заявил о серьезных проблемах в свердловском ЖКХ

В Свердловской области накопились серьезные проблемы в сфере ЖКХ. Осенью прошлого года 28 муниципальных образований не смогли вовремя получить паспорта готовности к зиме – это самый большой показатель в стране.
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