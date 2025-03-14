Алжир получил первые истребители Су-35 Су-35 ВКС РФВВС Алжира начали эксплуатацию истребителя Су-35СЭ.
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Алжир получил первые истребители Су-35 Су-35 ВКС РФВВС Алжира начали эксплуатацию истребителя Су-35СЭ.
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