Кучма: «тридцать лет назад мы вас обманули»

© 056.ua Андрей Манчук Создатели патриотических мифов способствовали развалу СССР Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал украинцам о том, как их обманули.
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