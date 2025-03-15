Премьер Польши расстроился из-за победы российской теннисистки

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему не понравилась победа российской теннисистки Миррой Андреевой над представительницей Польши, второй ракеткой мира Игой Швентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).