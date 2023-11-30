NASA показало, как будет выглядеть первая база на Луне

Многоцелевая среда обитания (Multi-Purpose Habitat, МPH) / © Thales Alenia Space «Многоцелевая среда обитания», которая выглядит как цилиндрическая конструкция длиной десять метров с телескопическими опорами и солнечными панелями, разработана франко-итальянской компанией Thales Alenia Space.
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