Сколько сжигается калорий при поцелуе? Узнаем!

Сколько сжигается калорий при поцелуе? Это весьма интересный вопрос. Он возникает у многих. Так как практически каждый человек слышал о том, что поцелуй – это не просто “райское наслаждение”, а ещё и весьма эффективное средство против различных болезней и лишнего веса.
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