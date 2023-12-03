Сколько сжигается калорий при поцелуе? Узнаем!

Сколько сжигается калорий при поцелуе? Это весьма интересный вопрос. Он возникает у многих. Так как практически каждый человек слышал о том, что поцелуй – это не просто “райское наслаждение”, а ещё и весьма эффективное средство против различных болезней и лишнего веса.