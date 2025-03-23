«Голова не работает». Почему в России хотят запретить продажу чипсов детям

В Роспотребнадзоре решили основательно побороться с чипсами. На днях глава Общественного совета при этом ведомстве Олег Павлов обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой не только сделать их подакцизным товаром, но и запретить продажу несовершеннолетним.
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