«Голова не работает». Почему в России хотят запретить продажу чипсов детям

В Роспотребнадзоре решили основательно побороться с чипсами. На днях глава Общественного совета при этом ведомстве Олег Павлов обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой не только сделать их подакцизным товаром, но и запретить продажу несовершеннолетним.