Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре «Наш Дом» в Химках

В театре «Наш Дом» в Химках состоялся праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Глава города Химки Дмитрий Волошин и председатель муниципального совета депутатов Сергей Малиновский поздравили женщин округа.
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