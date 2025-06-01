Автопробег в рамках Всероссийской акции "Марш Жизни" снова пройдёт в нашем городе. 🔥 🔥1 июня С 11:30 до 13:30 автоколонна проедет по улицам города Новоаннинский.
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Автопробег в рамках Всероссийской акции "Марш Жизни" снова пройдёт в нашем городе. 🔥 🔥1 июня С 11:30 до 13:30 автоколонна проедет по улицам города Новоаннинский.