Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

«Челси» и «Лос-Анджелес» обсуждают трансфер Обамеянга. Форвард забил 3 гола за 17 матчей сезона

Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в МЛС. По информации Relevo, «Лос-Анджелес» обсуждает с «Челси» переход нападающего.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх