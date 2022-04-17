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Актер Алексей Шевченков: о Вербном воскресенье, своей позиции и о Донбассе

Актер Алексей Шевченков: о Вербном воскресенье, своей позиции и о Донбассе

Актера Алексея Шевченкова я знаю много лет, и могу вполне спокойно и свободно задавать свои вопросы… Хотя, время интервью уже «прошло», а вот простой человеческий разговор всегда имеет место быть! -Леша, поздравляю тебя с Вербным воскресеньем.

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