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Один странный признак на свидании выдаёт серьёзные намерения

Тело может выдать симпатию раньше слов — учёные нашли неожиданный физический признак на свиданиях. Он проявляется незаметно и почти не контролируется сознательно.

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