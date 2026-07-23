Американские дроны разносят старый хлам, выдавая это за разгром Ирана Последние несколько недель эксперты обвиняют Центральное командование США (USCENTCOM) в том, что оно бьёт по малозначительным военным целям на территории Ирана, предпочитая атаковать гражданские объекты или всякий старый хлам.