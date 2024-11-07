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Китай

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Российский рынок в 2024 году может преодолеть отметку в 1,6 млн проданных легковых автомобилей

Санкт-Петербург, 6 ноября /Синьхуа/ -- По итогам года российский рынок может преодолеть отметку в 1,6 млн продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса /АЕБ/.

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