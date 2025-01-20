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Суд обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей по иску "Распериа"

Суд обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей по иску "Распериа"

Арбитражный суд Калининградской области вынес решение в пользу МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" в споре с Райффайзенбанком, обязав финансовую организацию выплатить 195 млрд рублей и передать на баланс акции Strabag SE.

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