Школу искусств отремонтируют в поселке Новонукутский в Иркутской области

В 2025 году в поселке Новонукутский проведут капитальный ремонт детской школы искусств. На это планируют потратить почти 55 миллионов рублей в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий Иркутской области».
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