Это не просто новости, это реальная угроза! Пентагон сообщает о ранениях почти сотни американских солдат в результате иранских атак на военные базы в июле.
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Это не просто новости, это реальная угроза! Пентагон сообщает о ранениях почти сотни американских солдат в результате иранских атак на военные базы в июле.
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