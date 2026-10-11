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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» справился в отсутствие Вендела и Дивеева, а также на фоне разной готовности 11 (!) сборников с лидером. Глушенков и Педро - красавцы

«Зенит» справился в отсутствие Вендела и Дивеева, а также на фоне разной готовности 11 (!) сборников с лидером. Глушенков и Педро - красавцы

Постскриптум к центральному поединку 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги сделал обозреватель Бобсоккер Алексей Андрианов.

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