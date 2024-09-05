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Русь православные

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05.09.24==Елицы оглашения изыдите.

05.09.24==Елицы оглашения изыдите.

 После молитвы оглашенные изводятся совершенно. Сверх того дьякон прибавляет: да никто от оглашенных, то есть да никто из оглашенных, в приближающееся в сей час время не присутствует, потому что, как новоначальные, они не в силах понять глубины таинства, которое выше всякого слова и разума, понять высоты и страшного совершения освящаемых даров.

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