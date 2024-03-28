Суд приговорил инвалида СВО к 5,5 годам колонии за убийство в пьяном конфликте

Керченский городской суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего участника СВО, который зарезал своего знакомого в результате конфликта в состоянии алкогольного опьянения.
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