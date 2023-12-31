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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет намекнул, что может провести бой в марте: «Увидимся в Саудовской Аравии»

«Увидимся в Саудовской Аравии», – написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов. Турнир серии Fight Night состоится в Саудовской Аравии 2 марта 2024 года.

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