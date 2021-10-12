Экономист разъяснила, насколько в России вырастут пенсии в 2022 году

Индексация страховых пенсий на 5,9% будет проведена в России в 2022 году с 1 января на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 7,7% с 1 апреля в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры и цен РЭУ им Г.