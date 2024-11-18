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Что за модное согревающее окрашивание, которое стоит попробовать этой зимой

Что за модное согревающее окрашивание, которое стоит попробовать этой зимой

Что за модное согревающее окрашивание, которое стоит попробовать этой зимой Алёна Юрьева Зима — идеальное время для смены образа, и что может быть лучше, чем модное окрашивание, которое подарит ощущение тепла и добавит прическе объема? В этом сезоне стилисты предлагают сделать ставку на мягкие, уютные оттенки, способные преобразить любой образ.

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