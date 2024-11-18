Что за модное согревающее окрашивание, которое стоит попробовать этой зимой Алёна Юрьева Зима — идеальное время для смены образа, и что может быть лучше, чем модное окрашивание, которое подарит ощущение тепла и добавит прическе объема? В этом сезоне стилисты предлагают сделать ставку на мягкие, уютные оттенки, способные преобразить любой образ.