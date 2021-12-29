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Вступили в силу поправки в закон «О потребительском кредите»

Вступили в силу поправки в закон «О потребительском кредите»

Из нововведений — неснижаемый остаток на счете погашения долга должен быть только в день платежа, все бланки договоров должны быть без заранее проставленных галочек, а заемщик может отказаться от допуслугПотребкредит без дополнительных услуг.

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