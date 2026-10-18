Всемирный день конфет отмечается 18 октября, и это отличный повод улыбнуться. Ведь сладости — это не только вкусно, но и весело! В этой подборке собраны самые забавные мемы и картинки, посвящённые конфетам.
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