Бывший глава Черноморского городского поселения Владимир Жигулин, утвердивший в декабре 2023 года оплату фактически не выполненных подрядных работ, по итогам повторного разбирательства в Северском районном суде получил 2 года 3 месяца колонии общего режима и двухлетний запрет на занятие должностей государственной службы и местного самоуправления.
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