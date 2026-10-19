Бывший глава Черноморского городского поселения Владимир Жигулин, утвердивший в декабре 2023 года оплату фактически не выполненных подрядных работ, по итогам повторного разбирательства в Северском районном суде получил 2 года 3 месяца колонии общего режима и двухлетний запрет на занятие должностей государственной службы и местного самоуправления.