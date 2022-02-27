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Союз биатлонистов России оспорит в CAS решение о нейтральном статусе спортсменов на Кубках мира и IBU

Союз биатлонистов России (СБР) намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде решение Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе для спортсменов.

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