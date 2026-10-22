На самом краю старой карты, там, где кончаются автомобильные дороги, линии электропередач и вышки сотовой связи, а бумажный лист на сгибе протирается до мягкой белой ворсистости, лежит Тихая бухта.
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