«Как эти люди попадают в Думу?». Единоросс Милонов призвал не использовать майонез в шаурме

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов, комментируя инициативу Роскачества о разработке ГОСТа на шаурму, призвал на законодательном уровне запретить добавлять в неё майонез.