В ЦАХАЛ заявили о ликвидации десятков бойцов элитного подразделения ХАМАС

Израильская авиация нанесла удары по бойцам элитного подразделения ХАМАС «Нухба» в секторе Газа.Как сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ, минувшей ночью авиаудары были нанесены по десяткам объектов на территории сектора Газа, в том числе по плацдарму «Нухбы».