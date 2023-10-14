В ЦАХАЛ заявили о ликвидации десятков бойцов элитного подразделения ХАМАС

Израильская авиация нанесла удары по бойцам элитного подразделения ХАМАС «Нухба» в секторе Газа.Как сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ, минувшей ночью авиаудары были нанесены по десяткам объектов на территории сектора Газа, в том числе по плацдарму «Нухбы».
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