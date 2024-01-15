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Огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма: видео из соседнего здания

Огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма: видео из соседнего здания

Бруклинская башня считается одним из наиболее престижных небоскребов Нью-Йорка. После недавнего шторма многие квартиранты решили переехать: ветер со скоростью 95 км/ч раскачивал 93-этажное строение настолько сильно, что башня буквально клонилась к земле.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, жить там опасно.
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15 час.
Элеонора Коган
На видео я ничего не поняла.
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15 час.
Геннадий Бережнов
Кому то нравится качаться! Однако каждый раз в голове, а не последний ли это раз!
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2 час.

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