Огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма: видео из соседнего здания

Бруклинская башня считается одним из наиболее престижных небоскребов Нью-Йорка. После недавнего шторма многие квартиранты решили переехать: ветер со скоростью 95 км/ч раскачивал 93-этажное строение настолько сильно, что башня буквально клонилась к земле.
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