Терри Стоттс и Дарвин Хэм являются фаворитами на пост главного тренера «Лейкерс»

«Лейкерс» продолжают процесс поиска нового главного тренера и провели собеседования с претендентами. По информации The Athletic, на данном этапе фаворитами на вакантную должность являются Терри Стоттс и Дарвин Хэм.

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