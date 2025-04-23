В Лондоне Ермак, Сибига и Умеров получили указания от советников руководства Великобритании, Франции и Германии

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча в Лондоне представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии завершилась декларациями и договорённостью о дальнейших консультациях.
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