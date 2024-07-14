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Медведев об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками, я отвечу: «Конечно, да!»

Медведев об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками, я отвечу: «Конечно, да!»

– Соболев хочет в «Зенит»? – Я с ним не общался. – Вообще никаких переговоров? – Пока нет. – А когда планируете пообщаться с Соболевым? – Пока не вижу повода.

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