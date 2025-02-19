К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет Ка-32

Для борьбы с возгоранием на Варшавском шоссе в Москве были задействованы два вертолета МЧС.Огонь распространился на здание научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и прилегающую территорию, сообщает МЧС России.
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