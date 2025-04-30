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В Краснодаре уже раздают Георгиевские ленты: где можно получить

В Краснодаре уже раздают Георгиевские ленты: где можно получить

Символы Победы раздают всем желающим участники движения «Пост №1». Есть информация о том, где проходит акция и можно получить ленту: - в Сквере имени Жукова — каждый день по 9 мая с 14 до 16 часов; - у Памятника Святой великомученице Екатерине на Александровском бульваре —по 9 мая с 14 до 16 часов; - на площади перед Выставочным залом Боевой Славы по Береговой, 146 — планируется проведение с 7 по 9 мая с 10:00 до 18:00 часов.

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