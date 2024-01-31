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Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Новые жилые и общественно-деловые кварталы появятся на месте малоиспользуемых территорий в столичных районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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