Young Con: Ваш VIP-пропуск в мир IT от Яндекса!

Готовы погрузиться в мир IT? Фестиваль Young Con от Яндекса — это возможность увидеть, как наука и технологии объединяются в одну увлекательную вселенную! Здесь вы сможете познакомиться с создателями передовых технологий и даже попробовать себя в … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии