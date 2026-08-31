Росгвардия оказала первую помощь пострадавшим в атаке ВСУ на Белгород

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь четырём жителям Белгорода, пострадавшим в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) 30 августа.
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