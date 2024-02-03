Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ОНИ совершенно ненадёжны...

Отличный  комментарий,  который  надо  занести   в  анналы,    взять  на  заметку и  вообще  не  рефликсировать.

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