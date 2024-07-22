Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден заявил о намерении поддерживать Харрис в ведении предвыборной кампании

Байден заявил о намерении поддерживать Харрис в ведении предвыборной кампании

Президент США Джо Байден заявил, что будет оказывать поддержку в ведении предвыборной кампании вице-президенту Камале Харрис, выдвижение которой кандидатом от Демократической партии он поддержал в минувшее воскресенье.

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