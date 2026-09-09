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Татар-информ

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Отказ в назначении пенсии: кто может столкнуться в Татарстане

Отказ в назначении пенсии: кто может столкнуться в Татарстане

Кому могут отказать в назначении пенсии Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Для многих пенсия, прежде всего, связана с достижением определенного возраста.

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