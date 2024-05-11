Очередная мощная вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю

Это был второй по силе солнечный взрыв с 2017 года. Что об этом известно? И всегда ли магнитные бури провоцирует солнечная активность?На Солнце зарегистрировали вторую по силе вспышку за последние семь лет.
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