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Очередная мощная вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю

Очередная мощная вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю

Это был второй по силе солнечный взрыв с 2017 года. Что об этом известно? И всегда ли магнитные бури провоцирует солнечная активность?На Солнце зарегистрировали вторую по силе вспышку за последние семь лет.

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